«Praegu plaanime korraldada täisformaadis WRC etapi, millest saaks osa 50 000 pealvaatajat,» rääkis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe, kelle sõnul on korraldajad samas valmis ka mõneks muuks stsenaariumiks. «Kui näeme koostöös terviseameti ning riigiga, et pealtvaatajate hulka on vaja piirata, oleme valmis kärpima seda mõistlikule piirile, mida suudame teenindada ja kontrollida nii, et koroonaviirus ei pääseks levima.»