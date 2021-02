Suurte lehtede olemuslugude külgede nominendid on Eesti Ekspressis 15. jaanuaril ilmunud külg „Üle igasuguste piiride“, mille autor on Tarmo Rajamets; Eesti Ekspressis 5. veebruaril ilmunud külg „Surm Pamiiris“, mille autor on Tarmo Rajamets; Postimehes 22. veebruaril ilmunud „Linda Raunet ja Eesti Vabariik – 102 aastat ühiseid mälestusi“, mille autor on Aili Väronen; Postimehes 7. novembril ilmunud „Connery. Sean Connery ja Sean Connery sattus lõpuks siiski tüüprolli“, mille autor on Toivo Luht ning Äripäevas 17. detsembril ilmunud külg “Mis tunne on, kui enam ei jõua?”, mille autor on Estel Eli ja illustratsioon on Annamaria Bereczkilt.

Väikeste lehtede olemuslugude külgede nominendid on Lõuna-Eesti Postimehes 15. mail ilmunud külg „Maale jäänud poeg jätkab isa tööd“, mille autor on Ivari Lipp, Postimees Juunioris (30. jaanuar – 5. veebruar) ilmunud külg „Laulja Maian tegi elus ootamatu pöörde“, mille autor on Kaido Kelp ning Pärnu Postimehes 13. mail ilmunud külg „Ta soovis, et lastelastel oleks temast ilusad pildid”, mille autor on Janek Talpas-Taltsepp.

Suurte lehtede koroonakülgede nominendid on Eesti Ekspressis 5. augustil ilmunud külg „Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal“, mille autor on Tarmo Rajamets ja illustratsioonid on Heiki Ernitsalt; Õhtulehes 6. juunil ilmunud külg „Eesti rahvusballeti karantiin“, mille autor on Risto Mandre; Äripäevas 13. märtsil ilmunud külg „Maailm on haige“, mille autor on Estel Eli ning Äripäevas 23. detsembril ilmunud külg „Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul”, mille autor on Margit Toovere.

Väikeste lehtede koroonakülgede nominendid on Delovõe Vedomostis 25. märtsil ilmunud külg „Эти двa кризиса“, mille autor on Jelena Tsenno, Pärnu Postimehes 18. aprillil ilmunud „Häid uudiseid ja tervist“, mille autor on Janek Talpas-Taltsepp ning Sakalas 14. aprillil ilmunud „Kuidas kaup puhtalt koju saada?“, mille autorid on Alice Lokk, Kristi Markov ja Hans Väre.

Suurte lehtede avatud rühma nominendid on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud „Meil tõuseb!“, mille autor on Tarmo Rajamets; LP-s 17. jaanuaril ilmunud „Kuidas Bellingshausen enese teadmata Antarktise avastas“, mille autor on Ivar Kuldver; „Tähenduse teejuhid“ logo ja päise kujundus, mille autorid on Marko Kekišev, Markus Tamm, Andre Taal ja Mihkel Lappmaa ning Õhtulehes 13. veebruaril ilmunud „Rumalad. Nõrgad. Saamatud“ illustratsioon, mille autor on Risto Mandre.

Väikeste lehtede avatud rühma nominendid on Delovõe Vedomostis 12. veebruaril ilmunud „Кто хочет стать пенсионером?“, mille autor on Jelena Tsenno; Pärnu Postimehes 19. veebruari loodusrubriigi kujundus, mille autorid on Janek Talpas-Taltsepp ja Malle Pirrus; Tartu Postimehes 23. jaanuaril ilmunud „Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad“, mille autor on Artur Kuus; 4jaleht (žürii poolt kokku liidetud tööd: infograafika + illustratsioonid), mille autorid on Markus Tamm, Andre Taal, illustratsioonid Berta Kisand.

Digitööde kategoorias osales kolm tööd ja žürii jättis nominendid nimetamata, kuid valis võitja.

Võitjad avalikustatakse 5. märtsil toimuval veebitseremoonial.

Võitjate hulgast valis žürii ka kaks rahalise peapreemia saajat (ühe üleriigilise levikuga ajalehe ja ühe kohaliku lehe). Preemia suurus on 1000 eurot (neto).

Kokku võistles 207 tööd, osales 19 väljaannet.