Mõlema maakonna keskuses pöördus kaasteeliste poole Lõuna prefekt Vallo Koppel, kes tundis erilist heameelt kolme kolleegi üle, kes on käinud politseiga ühte sammu kõik need 30 aastat. Need on Võru menetlusgrupi politseinik Kadri Jõgeva, Kagu patrullpolitseinik Lembit Parts ja Võru patrullpolitseinik Raul Sikk. Kõik kolm pälvisid 30 aasta teenistusristi.