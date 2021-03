Räpina vallas põles vana taluhoone

Võrumaal aga teatati eile kell 18.01, et Setomaa vallas Igrise külas põleb kulu. Päästjad selgitasid, et kulu oli põlema süüdanud elanik, kes arvas, et pärast lume sulamist tohib seda teha. Kulu süütamine on aga tavainimesele keelatud aastaringselt. Päästjad kustutasid 30 meetri laiusele siilule ulatunud põlengu materdamisega.