Ööpäevaga lisandus 1420 positiivset testi

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 960 700 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 70 610 (7,3% testide koguarvust). COVID-19 vastu vaktsineerimisi on tehtud 87 086 inimesele, kaks doosi on saanud 39 762 inimest. Terviseamet märgib sedagi, et ligi 10% registreerunud inimestest ei tule testimisele kohale. Testimisest loobumisel tuleb sellest teada anda numbril 6464 848. Sellisel juhul saab tühistatud aega pakkuda teistele soovijatele.