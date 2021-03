Põlva haiglasse lisandus vajalik spetsialist

Tiina Lind on lõpetanud Võru 1. keskkooli ja Tartu Riikliku Ülikooli pediaatria erialal. Ta on töötanud seitse aastat Kehtna ambulatooriumis Raplamaal maajaoskonna lastearstina ning ka asendusperearstina Nõo perearstikeskuses. Doktor Lind on õppinud taastusravi residentuuris ning lõpetanud selle taastusarsti erialal. 2006. aastast töötab ta lastekliinikus laste taastusarstina ja 2008. aastast ühtlasi laste ja noorukite arendus- ja taastusravi osakonna juhatajana.