Niinimetatud Suurbritannia tüve puhul on erinevad uuringud näidanud, et see nakkab võrreldes teiste tüvedega agressiivsemalt ja seda on seostatud ka viiruse kiirema levikuga.

Samas ei leidnud teadlased juhuvalimist Lõuna-Aafrika koroonaviiruse tüve, mille puhul kardetakse, et see allub vaktsiinidele kehvemini. Seni on seda Eestis leitud vaid nendest testidest, mida on teinud välisriigist saabujad.

Kui kuu aega tagasi oli ka enamik Suurbritannia tüvedest sisse toodud, siis nüüd levib see juba Eesti-siseselt.

"Kui me tegime sekveneerimist jaanuari lõpus ja veebruari alguses, siis väga paljud tüved olid sissetulnud. Nüüd me näeme rohkem ja rohkem, et see levib kohapeal. Me oleme just leidnud seda tüve nende proovidest, kes on kohalikult nakkuse saanud, Eesti-siseselt," selgitas Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia kaasprofessor Kristi Huik.