Positiivsete testide arv mõnevõrra langes

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 814 inimesel. 613 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 191, Lääne-Virumaale 73, Saaremaale 37, Tartumaale 33, Võrumaale 32, Pärnumaale 28, Raplamaale 18, Järvamaale 16, Viljandimaale 15, Hiiu- ja Põlvamaale kümme, Jõgevamaale üheksa, Läänemaale kaheksa ning Valgamaale neli uut nakkusjuhtu. 23 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1309 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 18,5%.

Juhitaval hingamisel on 36 inimest

7. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 604 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 56 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 36 inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 63. Koju saadeti 18 inimest, viis patsienti viidi üle COVID-19 osakonda teise haiglasse, 11 inimest üle mitte-COVID osakonda samas haiglas.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 93-aastane naine, 90-aastane naine, 89-aastane mees, 86-aastane naine, 83-aastane naine, 82-aastane mees, 81-aastane mees, 80-aastane naine, 72-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 653 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Intensiivse nakkusleviku tõttu kehtivad Eesti rangemad meetmed koroonaviiruse leviku tõrjumiseks. Üldhariduskoolid, kutsekoolid ja kõrgkoolid on distantsõppes märtsikuu lõpuni. Avalikud üritused siseruumides ei ole lubatud. Kinod, teatrid, kontserdisaalid, muuseumid on suletud üle Eesti. Lubatud on vaid individuaalne treening ja huvitegevus. Nädalavahetustel peavad kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks kõikidel nädalapäevadel. Avatuks tohivad jääda toidupoed ning esmavajalikud poed, näiteks apteegid ja prillipoed.