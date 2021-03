Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib kerget hooglund sadada. Puhub põhjakaaretuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhtul jääb tuul nõrgemaks. Külma on 1-6, Ida-Eestis kuni 8 kraadi. Peipsi järvel puhub põhja- ja loodetuul 5-8, puhanguti 12 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Ennelõunal võib hooglund sadada. Nähtavus on ennelõunal mõõdukas, pärastlõunal hea. Külma on 6-8 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva pilvisus tiheneb ja pärast südaööd jõuab Põhja-Eestisse lumesadu. Tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde kiirusega 1-7 m/s. Külma on Lääne-Eestis 4-10, Ida-Eestis 10-16 kraadi. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis tuleb aga 1-6 kraadi külma ja varitseb jäiteoht.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja tuiskab, pärast südaööd põhja poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub ida- ja kirdetuul 6-11, rannikul puhanguti 15, põhjarannikul puhanguti kuni 20 m/s. Pärast südaööd tuul veidi nõrgeneb. Külma on 12-17 kraadi. Kolmapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal puhub ida- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul kagusse ja nõrgeneb. Külma on Ida-Eestis 8-12 kraadi.