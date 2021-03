Vestlesin eelmisel nädalal Lõuna-Eesti kultuuritöötajatega ning nad olid üsna ühel meelel, et pigem võiks praegu riigis tõesti radikaalselt kõik kraanid kinni keerata: elada see raske hetk valuliselt, aga kiiresti üle, mitte jääda pikaks ajaks vinduma. Nii on lootust, et kevadsuveks on pandeemia selgroog murtud ja rahvas saab suvel jälle suuremat vabadust nautida.

Kultuurirahvas tunnistab ise, et peab karmimaid piiranguid õigustatuks. Kultuurimaja kõlaritest võib ju enne ja pärast etendust inimesi manitseda, et nad hoiaksid distantsi ja väljuksid majast ühekaupa, kuid tegelikult algab riietehoius ikkagi tunglemine. Kuigi inimesed janunevad kultuuri järele, oleks tulemus ilmselt parem, kui kogu riik kuuks ajaks purki panna. Samas ei mahu neile hinge, et kui kultuurisektori piirangud on kinode, teatrite ja kontserdisaalide uksed sulgenud, on lennukiuksed palmide alla lendamiseks valla.

Koroonasõja üks võtmesõna on informatsioon. Kuna pandeemiauudiseid tuleb igalt poolt ja kogu aeg, on raske olulisi teateid mitteolulistest filtreerida. Nii pole ime, kui paljud inimesed seisid sellelgi nädalavahetusel kaupluste uste taga, mis uute piirangute tõttu nädalavahetusel suletud. Seejuures väitsid kohale sõitnud ostuhuvilised, et poodide sulgemine tuli neile üllatusena, kuigi nad jälgivad uudiseid üsna usinalt. Ehk peaks pere ringis vähemalt korra õhtu jooksul sotsiaalmeedia ekraanid kõrvale lükkama ja koos päeva kokku võtva uudistesaate ära vaatama.