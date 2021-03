Tartu-Põlva teel hukkus liiklusõnnetuses mees

„Möödasõit on liikluses üks ohtlikumaid manöövreid, mistõttu tuleb see alati põhjalikult läbi mõelda. Kui nähtavus on kasin, tuleb möödasõidust loobuda. Samuti on oht, et juht võib vastu sõitvate autode liikumiskiirust ja möödasõidule kuluvat aega valesti hinnata. Antud juhul võis oma roll raskes avariis olla ka tõigal, et Audil olid all suverehvid, mis tänastes talvistes oludes äkilisematele manöövritele lihtsalt ei reageeri,“ kirjeldas avariipolitseinik.