Nelikümmend ilmekat kuivpastellmaali jutustavad loo toonasest Lüllemäe koolimajast ja selle lähiümbrusest. Maalide emotsionaalne väärtus koolile on mõõtmatu ja Reet Sepa 1983. aastal sündinud loomingu näitusele eelnenud sündmuste ahelat võib nimetada suisa õnnestumiste jadaks.

Põhikooli direktor Jana Tiits meenutas üht koolipäeva enam kui aasta tagasi, mil mapitäis Lüllemäelt pärit kunstniku Reet Sepa töid koolimajja jõudis. Maalid kinkis oma erakogust koolile endine õpetaja Vilma Ventšikova. „Kui me siis õpetajatega vahetunnis seda mappi sirvisime, olime kohe lummatud. Mõistsime, et neid pilte tuleb kindlasti näidata suuremale ringkonnale. Need jäädvustused hoonetest ja kohtadest, millest mõne kohta ei ole isegi fotosid säilinud, tekitasid häid ja sooje emotsioone. Otsustasime, et peame need teosed konserveerima ja raamima, et kooli ja selle ümbruse elu-olu kujutavad värviküllased pildid säiliksid ajaloolise tõe allikatena. Niisiis, võtsime selle töö ette,“ rääkis Jana Tiits näituse avamisel.

Võetud hinnapakkumine näitas, et maalide kinnitamine ja raamimine läheks maksma umbes 3300 eurot. "Loomulikult koolil sellist raha ei olnud, kuid meil on väga head suhted meie vilistlastega, kes on ka varasemalt kooli toetanud, seetõttu otsustasime pöörduda oma abipalvega vilistlaste poole,“ rääkis Tiits. Vahepeal õnnestus koolijuhil saada kontakti Tartus Annelinnas elava kunstniku endaga. „Rääkisime pikalt. Kahtlemata oli ta väga rõõmus, et tema töid hinnatakse ja soovitakse säilitada pikemaks ajaks“. Reet Sepp oli valmis töötlema maalid ja uuesti initsialiseerima, selle eest tasu soovimata. Jana Tiits sõnas, et vaatamata koroona tõttu põgusaks jäänud kohtumisele jättis Reet Sepp temale sügava mulje. „Soe ja armas inimene, pigem tagasihoidlik,“ meenutades Tiits.

Peale konserveerimist viidi maalid Rahvusarhiivi digiteerimisele, seejärel Raamikotta raamimisele. „Jõuludeks saime tööd kätte,“ märkis Jana Tiits. „Need on väga kaunid. Valge paspartuu ja valge kitsas puitraam toovad esile kogu värvikülluse, mis nendes töödes on“. Tiits mainis, et kokkuvõttes läksid tööd maksma arvatust vähem ja püsiti koguni eelarve piires, ehk annetajatelt kogunud 1103 eurost kulus 100 eurot digiteerimisele ja 992 raamimisele.

Näituse avamisel meenutas Lüllemäe kooli kauaaegne õpetaja Eha Saan Reet Seppa nagu ta oli majanaabrina ja kunstnikuna, leides kunstniku kohta hulgaliselt häid sõnu. Ka Jana Tiits väljendas kooli nimel tänutunnet: „Ta on loonud 38 aastat tagasi midagi, mis on väga oluline kild meie kooli ajaloos. See on hindamatu väärtus. Tänan väga ka Vilmat, kes on otsustanud pildid meie koolile kinkida. Samuti tänan häid Lüllemäe kooli vilistlasi“.

Näitusel oli väljas ka Enn Põldroosi maal „Vanalinn“, mis kevadise "koroonaremondi“ ajal tuli välja ühest tolmusest riiuliotsast ja mille renoveerimiseks kulunud 300 eurot tuli Valga vallalt. See teos leiab koha õpetajate toa seinal.