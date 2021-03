Räpina vallas alustas tööd uus hangete- ja keskkonnaspetsialist

Jakin on pärit Põlvamaalt Vana-Koiolast. «Olen Põlvamaal elanud ja töötanud juba kümme aastat, aga tulen siia kanti hoopis Tartust. Minu juured sidus selle maaga minu elukaaslane ja nii ma siia jäin. Kodus on mul lisaks mehele veel kaks last: poeg, kes on seitsmeaastane ja viieaastane tütar. Lisaks neile veel kass ja koer. Elan vanas, ligi saja-aastases talukompleksis ja harrastan potipõllumajandust. Enim armastan kasvatada gladioole,» kirjeldas ta.