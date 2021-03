Kaugosalusega Haanja maraton oli raskem kui osanuks oodata. See oli pigem nagu väga pikk treening, aga hinges oli siiski igati uhke tunne, et 42 kilomeetrit vapralt läbitud sai. Reaalse maratoniga võrreldes tuleb suur vahe sellest, et söögipausid võtavad kõvasti rohkem aega, kui muidu toidupunktis valmis pandud kosutust laualt haarates. Samuti kulub aeg märkamatult, kui vahepeal tuleb suusad alt ära võtta ja tiir auto juures ära käia. Trenni aga meenutas see sõit aga eelkõige sellepärast, et rajal polnud ju teisi võistlejaid: keegi ei jäänud ette ja saigi oma tempos sõita.

Madis Perli: Piirangud panevad otsima uudseid lahendusi

Koroonapandeemia on üle riigi kaasa toonud karme piiranguid, kuid leidlikumad ürituste korraldajad on samas välja mõelnud uudseid lahendusi, mis küllap ka tulevikus meie kultuurimaastikku rikastavad.

Hea näitena võib tuua Tartu ja Haanja maratoni. Haanja maraton pidi algselt toimuma 6. märtsil, stardid minutilise vahega viiekümnelistes gruppides, toitlustus rajal ainult topsidest. Valitsus aga otsustas selle oodatud jõuproovi ära keelata ja varem antud eriloa tühistada. Selleks hetkeks oli suusapeo põhidistantsile registreerunud juba 350 suusasõpra.

Korraldajatele oli see löök valus, kuid pikalt põdemiseks aega polnud ja peagi oligi lahendus käes: mitteametliku võistlusena sõidetakse tänavu kaugosalusega ehk virtuaalne maraton. Nii jääb 45. Haanja maraton veel ühe aasta ootama oma korda, sest mullu tuli see ära jätta lumepuuduse tõttu.

Eeskuju pakub Tartu maraton, kus virtuaalne variant oli juba pikalt kavas sees ning andis alternatiivi juhuks, kui põhisündmus toimuda ei saa. Samuti said selle uudse võimaluse valida need, kes ei soovinud teiste suusatajatega külg külje kõrval sõita. Nii Tartu kui Haanja virtuaalmaratoni on võimalik sõita 14. märtsini.

Virtuaalsel võistlusel on ka oma eelised. Näiteks võib suusasõidu teha enda valitud rajal. Samuti on sõidustiil vabalt valitav: kui muidu tuleb Haanja maratonil sõita klassikatehnikas, siis seekord võib seda läbida vabatehnikas. Ka ei pea teiste võistlejatega rajal maad jagama.

Negatiivselt poolelt tuleb siiski ära märkida, et rajal pole toitlustuspunkte ega finišis maratonisuppi. Nii tuleb osalejal ise söögi- ja joogipoolis kaasa võtta.

Igal juhul pakub ka sedasorti võistlus motivatsiooni loodusesse liikuma minna ja see ongi peamine. Samas ei tohi unustada, et teiste suusatajatega tuleb distantsi hoida, kuid 42-kilomeetrisel rajal on hajumisruumi küllaga. Nädalavahetuseks saab maratonirada korraliku lihvi ja siis tasub lisaks suusatamisele aega võtta ka Haanjamaa kauni looduse nautimiseks.