Politsei otsib Võru valla hooldekodust lahkunud Berti ja Andrust

Hooldekodu personali sõnul lahkusid Bert ja Andrus hooldekodust eile õhtul kella 19.30 paiku üheskoos ning sest ajast on meeste asukoht teadmata. Mobiiltelefonid on neil välja lülitatud. Bert ja Andrus on varemgi hooldekodust personalile sõna jätmata lahkunud, viimati veebruarikuus. Siis leiti üks neist Tartust ja teine Rakverest ning nad toimetati tagasi hooldekodusse.

Bert on 180cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Seljas on tal sinine jope, peas müts ja jalas botased. Andrus on 170cm pikk, keskmise kehaehituse ja mustade lühikeste juustega. Jalas on tal mustad suusapüksid ja sinine jope. Meeste isikukirjeldus ning võimalikud peatuskohad on edastatud kõikidele patrullidele.