Möödus aasta koroona jõudmisest Lõuna-Eestisse

Märtsi keskpaiga uudis «Koroonaviirus jõudis Võrumaale» edastas, et juubelit pidanud tuntud võrulase peol viibis ka vähemalt üks inimene, kellel on see viirus tuvastatud. Juubelit tähistanud võrkpallitreener lausus, et nakatunud külaline oli pärit «lõunamaalt».