«Sellist väljapanekut pole kuskil, ka mitte ERMis, kus kõneldakse soomeugrilastest ja nende keelest, aga kus lõunaeesti keel on välja jäänud. Meil on olemas,» ütles Võru instituudi direktor Rainer Kuuba.

«Siin on näidatud, kuidas lõunaeesti keel on kujunenud, välja on toodud mõned olulisemad raamatud, mis lõunaeesti keeles on trükitud ja materjale, mis on käsitsi kirjutatud enne seda kui Võru linn ja Võru maakond, mis keelele nime on andnud, üldse loodi.»