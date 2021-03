COVID ⟩ Lõuna-Eestis 36 uut nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1466,17 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,5%.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 104, haiglaravi vajab 670 patsienti, nendest intensiivravil 65 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 46 inimest.

Ööpäeva jooksul suri viisteist koroonaviirusega nakatunud inimest – 93-aastane mees, 89-aastane naine, 86-aastane naine, 86-aastane mees, 84-aastane naine, kaks 83-aastast naist, 79-aastane mees, 75-aastane naine, 74-aastane naine, 71-aastane naine, 65-aastane naine, 64-aastane mees, 63-aastane mees ja 61-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 710 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 127 829 inimesele, kaks doosi on saanud 52 571 inimest.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

COVID-19 olukord on väga kriitiline, haigestumus on kõrge kogu Eestis. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvelt.