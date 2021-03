GALERII ⟩ Selgusid Põlvamaa neli parimat laulupoissi

Põlvamaa muusika aineühenduse juhi Eda Heinaste sõnul on Põlva maakond üleriigilisel poiste lauluvõistluse eelnevatel aastate esinenud väga edukalt. Läbi lauluvõistluse ajaloo on võimekamatele hiljem pakutud rolle teatrite lavastustes ning poisid on saanud võimaluse esineda olulistel tunnustusüritustel. Poiste lauluvõistlus on andnud panuse karjääriks sellistele artistidele nagu Uku Suviste, Pearu Paulus, Koit Toome, Kalle Sepp, Mikk Kaasik ja paljud teised.