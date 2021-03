COVID ⟩ Lõuna-Eestis tuvastati 37 nakatunut

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 133 263 inimesele. 80 614 inimest on saanud ühe doosi, 52 649 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 5513 doosi, kokku on manustatud 185 912 vaktsiinidoosi.