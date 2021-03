Kaitsevägi saab haiglatele appi saata 30 parameedikut

«Kaitseväe meedikud on kindlasti hädavajalikud kaitseväe oma meditsiinikeskustes ja nendega eraldi arvestada ei saa,» ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti Lõuna-Eesti Postimehele. «Need meist, kes teevad kõrvaltegevusena meediku tööd tsiviilmeditsiinis, on juba niigi seal abis,» lisas Lusti.

Teine seltskond on Lusti sõnul aga parameedikud. «Üheksakümmend viis protsenti neist on ära vaktsineerinud just selle eesmärgiga, et neid vajadusel appi suunata,» kinnitas ta. «Parameedikute koguarv koos ajateenijatega on 180, kuid nii-öelda permanentse abina saame arvestada kuni 30 isikuga korraga. Siis suudame mingitki rotatsiooni hoida,» selgitas Lusti.