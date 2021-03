Täna saab taas teha e-etteütlust

E-etteütlus on ligipääsetav nii nägemis- kui ka kuulmispuudega inimestele. Samaaegselt raadioeetris kõlava tekstiga ilmub ERR.ee portaali video, kus teksti saab lugeda huultelt. Vikerraadio eetris loeb etteütluse teksti ette Kaja Kärner, videos esitab teksti Erle Loonurm.

Korraldajad ootavad kõiki osalema ja oma kirjutatud teksti kindlasti ka kodulehel esitama. E-etteütlusel hindeid ei panda, oma isiklikku tulemust saab näha ja korrektse tekstiga võrrelda pärast tulemustest kokkuvõtete tegemist. Etteütluse tegemisest on Vikerraadio meiliaadressil oodatud ka fotojäädvustused.

Vikerraadio kuulutab võitjad välja kell 14.05 algavas saates, kus selgitatakse üksipulgi lahti ka tänavune tekst. Saates avalikustatakse parimad kuues kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed, vaegkuuljad ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind antakse parimale nutiseadmega kirjutajale ning auhindu loositakse välja kõikide osalejate vahel. Etteütluse peaauhind on tahvelarvuti, lisaks jagatakse Rahva Raamatu ja Apollo kinkekaarte ning muuseumide pääsmeid.

Vikerraadio on e-etteütlusega emakeelepäeva tähistanud juba aastast 2008. Tänavune etteütluse tekst on inspiratsiooni saanud Jaan Kaplinskist ja tema loomingust, teksti koostanud töögruppi kuuluvad Tartu Ülikooli eesti kirjanduse nooremteadur ja Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi, Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik, Keeleameti peaekspert Killu Mei, Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Triin Toome-Hosman ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti keele nõunik Sirli Zupping. E-etteütluse koordinaator on Laura Raudnagel Vikerraadiost.