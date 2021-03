Peaminister Kaja Kallas andis positiivse koroonaproovi

Kallas ütles, et tal on väike palavik, kuid muid sümptomeid ei esine ja üldine enesetunne on hea. «Jälgin tähelepanelikult oma tervist ja püsin kuni terveks saamiseni kodus. Jätkan valitsusjuhi ülesannete täitmist kodust, sest e-Eestis on võimalik valitsuse istungeid juhtida ja teistel töönõupidamistel edukalt osaleda ka virtuaalselt,» ütles ta.