Küsitlus ⟩ Kas teil on võimalik töötada kodukontoris?

«Raamatukogutöötajad valdavalt seda teha ei saa ega ole ka põhjust – oleme arvatud teenusekeskuste hulka, mis lubatud jätta avatuks. Samas on meil võimalik keskkogu töötajaid hajutada, et nad ei oleks korraga kontoris. Harukogudes, kus on ainult üks inimene, ei ole see muidugi võimalik. Ka lugejad on olnud väga mõistvad. Meil polegi olnud vajadust astuda erilisi samme, järgimaks lugemissaalis 25-protsendilise täitumuse nõuet. Üha rohkem kirjandust võetakse välja väljas olevast raamatukapist, tagastuskastist aga võtame igal hommikul välja mitu sületäit raamatuid. Kui kellelgi on vaja teha kaugtööd, oleme selleks valmis pakkuma oma saali.»