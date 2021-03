Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku luua nn roheline digitõend, mis võimaldab EL-i riikide vahel hõlpsamat ringiliikumist. See kinnitab, et selle omanik on kas koroona vastu vaktsineeritud, tema koroonatesti tulemus on negatiivne või ta on koroona läbi põdenud. Sellise tõendi omanikult ei tohi reisimisel nõuda karantiini jäämist või koroona vastu testimist ja see hakkaks kehtima üle Euroopa, ka EL-i mitte kuuluvates riikides, nagu Island, Norra ja Šveits.