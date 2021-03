Paljude linnades ja teistes asulates elavate linnuliikide pesitsuspaigad on seotud hoonetega. Näiteks kajakad ehitavad oma pesa ja hauvad pojad välja katustel, piiritajad tehisõõnsustes ja pääsukesed räästa all. Nii võib inimene ehitus- ja remonditöid alustades sattuda olukorda, kus tööd on vaja mitu kuud edasi lükata. Lindude-loomade häirimine pesitsus- ja sigimisajal on ebaeetiline ning seadusega keelatud. Majaomanikel ja korteriühistutel tuleb arvestada looduse asukatega ning vajadusel hooned õigeaegselt korrastada.