Video ⟩ Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomisest möödus 29 aastat

"Kuperjanovi jalaväepataljon taasloodi napid seitse kuud pärast Eesti taasiseseisvumist esimese pataljonina. Sellest ajast alates tuntakse kuperjanovlasi nõudliku väljaõppe ja suurepärase esprit de corps poolest. Need on omadused, mille nimel me pingutame nii täna kui ka tulevikus," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap.