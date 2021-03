Üle 70-aastastest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 29 protsenti

Pühapäevahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end koroona vastu kaitsnud 166 163 inimest, mõlemad vaktsiinidoosid on saanud 57 003 inimest. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 223 166 korral, teatas sotsiaalministeerium.

„Sel nädalal jätkus peamiselt riskirühma kuuluvate inimeste ning väiksemas mahus ka eesliinitöötajate vaktsineerimine. Kuigi Eestisse jõudnud vaktsiinikogused olid oodatust väiksemad tehti nädala jooksul enam kui 30 000 kaitsesüsti. Viimase nädalaga kasvas oluliselt vaktsineerimisega hõlmatus üle 70-aastaste inimeste seas,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Selleks et hoida ära koroonaviirusest tingitud rasket haigestumist ja suremust ning leevendada koormust tervishoiule, on esmatähtis kaitsta võimalikult kiiresti kõrge ea või tervise tõttu COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid. See on meie prioriteet ka eelolevatel nädalatel.“

Lõppeval nädalal on jõutud teha 31 982 vaktsineerimist, neist 2285 laupäevapäeva jooksul. Eeloleval nädalal jätkub riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine perearstide juures, käimas on haridustöötajate, sotsiaaltöötajate ja strateegilise eesliini vaktsineerimine. Laupäevast kuni eeloleva teisipäevani vaktsineeritakse täiendavalt üle 70-aastaseid inimesi Maardus, Loksal ja Lasnamäel, mis on kõige kõrgema koroonaviiruse nakatumismääraga piirkonnad.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 10,3 protsenti täiskasvanud elanikkonnast, Eestis 14,1 protsenti. Eesti on tõusnud koroonavaktsineerimisega hõlmatuselt Euroopa Liidus neljandale kohale.

Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus kõige kõrgem 80-aastaste ja vanemate seas, kellest on üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam kui kolmandik ehk 36 protsenti. Viies maakonnas – Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Järvamaal – on vaktsineeritud enam kui pooled üle 80-aastased. Viimase nädala jooksul on veidi kasvanud vaktsineerimisega hõlmatus ka Ida-Virumaal, kus üle 80-aastastest on praeguseks vaktsineeritud iga seitsmes. Kõigist üle 70-aastastest on vähemalt ühe doosiga kaitstud 29 protsenti, mida on 8 protsenti rohkem kui nädal tagasi.

Kokku on vaktsineerimisi tehtud 492 tervishoiuasutuse poolt, sealhulgas 403 perearstikeskuses. Enam kui pool kõigist vaktsineerimistest ehk 53 protsenti on tehtud perearstikeskustes. Haiglates on tehtud 33 protsenti vaktsineerimistest, eriarstiabi osutajad on teinud 6 protsenti ja õendusabi osutajad samuti 6 protsenti.