„Võru linna nagu ka teiste Eestimaa kohalike omavalitsuste suurimaks väljakutseks koroonakriisi ületamisel on maksutulude kahanemine, mis on aastataguse olukorraga võrreldes oluliselt tuntavam. Seetõttu on koroonakriisi teise laine ajal igasugune täiendav toetus omavalitsustele väga oluline. Paljudel omavalitsustel on käsil ammu ära otsustatud projektidega osaliselt finantseeritavad tegevused, millele tuleb leida omaosalus olukorras, kus ehitushinnad on tõusuteel,“ sõnas Võru linnapea.