Tõrva tuleb õmblusmasinamuuseum

Eelmisel aastal loodud MTÜ Eesti Õmblusmasinamuuseum seltskond ostis hiljuti Tõrvas Araku 2 asuva endise puuetega inimeste rehabilitatsioonikeskuse maja, kus muuseum koha leiab. MTÜ eestvedaja Egge Edussaar-Harak lausus, et tema on küll Tallinnast, ülejäänud kolm meeskonna liiget on aga Tõrva kandist pärit Meelis Metsoja ning Katrin ja Silver Jäger.

Edussaar-Haraku kinnitusel on tal õmblusmasinatega hea suhe ja sealt idee ka alguse sai. «Olen kogu aeg vanakraamihuviline olnud ja õmmelnud vanaaegsete masinatega. Õppisin mööbli restaureerimist ja siis tekkis idee, et võiks sellise asja teha. Teeks masinad korda, saaks inimesed neid näha ja mõnega õmmelda. Olen mitu masinat jäätmejaamadest ära toonud: neid visatakse lihtsalt minema, see on hämmastav. Samas olen ostnud ka mõne masina, mis käinud inimestega Siberis ära ja tulnud Eestisse tagasi. Me ei peaks unustama neid asju, see on osa meie ajaloost.»