Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Rauno Veeroja kinnitas, et kuigi tänavune talv oli karmim kui paar eelmist, polnud see metskitsedele midagi erilist: pigem isegi soodne. «Kui on poolteist kuni kaks kuud sellist külmapoolset talve, elavad loomad selle suhteliselt ilusasti üle. Probleemid tekivad, kui lund on üle 40 sentimeetri ja sellel on pikemalt jääkoorik. Ka tänavu sain teateid, et siin-seal on nähtud veriseid kitsejälgi, kuid midagi hullu polnud.»