Teadmata kadunud valgalanna jäi kaamerasilmale

Politsei kontrollis videos nähtava naise isikut lähedastelt, kes üheselt Esta ära tundsid. Seega on praeguseks teada, et viimati lahkus naine oma kodumajast laupäeva hommikul ning siis oli tal seljas tume jope, jalas sinised teksad, peas hele müts ning käes heledad kindad.

Käis lisas, et praeguseks on politseil õnnestunud teisi kaamerasalvestisi analüüsides tuvastada, et laupäeva hommikul liikus naine mööda Kungla tänavat linnast väljuval suunal Pika tänava poole. Sealt edasi on aga praegu teadmata, kus naine on või kuhu edasi liikus.