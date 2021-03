Võrumaa päästjad said uue paadi

„Ootame jää minekut, et teha päästjatele uue paadiga koolitus. Iga tehnika on erinev ning tahab proovimist ja kontrollimist. Selle paadiga sõitmiseks ei ole tarvis paadijuhi tunnistust: piisab teadmistest, mis päästekoolis õpetatakse. Paadi kandevõime on 500 kilogrammi, seega mahub peale neli inimest pluss varustus. Tavaliselt on paadis siiski kolm päästjat koos kannatanuga,” selgitas Land ja lisas, et võrreldes eelmise kummipaadiga on uue veesõiduki põhiline eelis selle stabiilsus.