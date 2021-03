Eestis valmistatud madratsid on juba teine meditsiinilabori kingitus hooldekodudele. Märtsi alguses said eakate kodud 118 tahvelarvutit, mis osteti koostöös oma IT-partneriga Primend, et aidata eakatel suhelda oma lähedastega. Tahvelarvutid on varustatud enamlevinud suhtlustarkvaraga ja neil on spetsiaalsed jalad, mis võimaldavad arvutit kasutada ka neil inimestel, kellel endal pole võimalik ekraani käes hoida. Hooldekodud said valida, mis nad kingiks soovisid.

Äsja hooldekodudele üle antud 200 eritellimusel toodetud SleepAngeli madratsit aitavad takistada nakkuse levikut, ennetada lamatiste teket ja vähendavad hooldekodude töötajate hoolduskoormust. Madrats toetab oma ülesehituse tõttu voodikesksete ja halvenenud verevarustusega eakate hooldamist, on väga hästi puhastatav ja hästi sihistatud kingitus. SleepAngel lisas enda poolt kingitusele ka spetsiaalsed ekspresspadjad.

Viljandimaal tegutseva Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse juhatuse liige Marika Tirmaste: “Madratsid on väga head ja kvaliteetsed, nende kõrgus on sobilik tugevama kehaehitusega klientidele. Tagasisidet veel anda ei oska, aga juba silmaga on näha, et tegemist on kvaliteetse tootega. Tegime pilti ka ja uskuge või mitte, peale kingituse kätte saamist tuli päike välja. Suur tänu Teile kõigile veelkord. Selline hooldekodude märkamine ja tunnustamine teeb meie igapäevatöö palju rõõmsamaks. Loodan, et sellised imelised head tegemised on "nakkavad" ja innustavad ka teisi midagi nii vahvat tegema.”

Pihlakodu hooldekodude juhatuse liige Merike Merirand: “Meie Kohtla-Järve, Tabasalu ja Viimsi hooldekodud said tahvelarvuti. Nõmme ja Tapa Pihlakodud said kingiks mitu madratsit. Tahvelarvutite kaasabil on toimunud rohkelt südamlikke ja lõbusaid kohtumisi. Lisaks kasutame tahvelarvutit ühistegevuste läbiviimiseks kui ka muusika kuulamiseks. Madratsit valides mõtlesime neile, kes peavad veetma suurema osa ajast voodis. Hea uni sillutab tee õnnelikult elatud päevale. Need, kes peavad voodis veetma aga suure osa päevast, oskavad ka eriliselt hinnata hea madratsi väärtust. Juba mõned päevad on üks liikumisraskustega Pihlakodu elanik tundnud rõõmu moodsa tehnoloogia ja uuenduslike materjalide abil valminud täiesti uues kvaliteedis madratsist - suur tänu SYNLABile kena kingi eest.”

Väike-Maarja Hooldekodu juhataja Sirje Bammer: “Meie hooldekodu valis kingiks madratsid just sellepärast, et meil on aegajalt mõni lamatistega hoolealune ja neile on need parimad. Ühe kliendi käest saime küll juba peale esimest ööd tagasisidet, et tema ööuni oli palju parem.”

Valgamaa Karula Hooldemaja juhataja Sirje Tann: „Oleme aastaid tegutsedes saanud palju abi sõpradelt: Soomest, Saksamaalt ja nüüd Teilt SYNLAB, täname. Iga kingitus ja abi teevad südame soojaks. Täna, kevadistelt päkapikkudelt kingi vastu võttes tunneme, et oleme märgatud ja vajalikud. Eriti sellises olukorras on hoolekandeasutustel raske. Kingitud madratsi ja padja saab meie maja uus patsient, kes on hetkel Valga Haiglas. Uus madrats ja padi ootavad Leidat.“

Üle aasta koroonakriisi eesliinil tegutsenud meditsiinilabor otsustas toetada Eesti hooldekodusid, sest just eakaid ja nende hooldajaid on jätkuv koroonakriis väga oluliselt mõjutanud.