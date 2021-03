Lähipäevad pakuvad korralikku pakast

Neljapäeva öö hakul on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, lääne poolt alates läheb pilve. Pärast keskööd levib sajuala saartelt üle mandri lääne- ja lõunaosa. Sajab vihma ja lörtsi, hommikul võib Lõuna-Eestis ka lund tulla. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul, saartel põhjakaare tuul 1-7, enne keskööd põhjarannikul lääne- ja loodetuul puhanguti 12 m/s, hommikul tugevneb Liivi lahe ümbruses kirdetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, Kirde-Eestis tuleb kuni -3 kraadi. Hommikupoolikul on pilves ilm. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, sekka võib ka lund tulla. Lõuna paiku läheb saartelt alates selgemaks, pärastlõunal taandub sadu kagu suunas. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 3-8, saartel enne keskööd puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.