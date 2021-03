«Eks me kõik tea, et 22. veebruarist ei tohi veekeskused, spaad ja ujulad teenust osutada ja sellest tingituna oleme siin, kus oleme – tühjas basseinis,» rääkis ASi Värska Sanatoorium juhataja Vello Saar tühjas veekeskuses ringkäiku tehes. Tavapärase veesulina ja laste kilgete asemel kostab kuivaks lastud spaast vaid ehitusmeeste jutukõma ning kui nemadki on lõunapausile läinud, võib kuulda isegi seinakella tiksumist.