«Autoga suurel kiirusel politsei eest ära sõites on ohus nii juht ise kui ka kõik teised liiklejad, kes parasjagu samas piirkonnas liikumas on. Traagilisi näiteid ei pea kahjuks kaugest minevikust otsima ja nii tasub ka täna vanglasse arestipäevi kandma läinud mehel mõista, et oleks saanud minna ka oluliselt hullemini kui kaks nädalat arestikambris,» ütles üleminspektor Taivo Rosi.