Rõuge vallavanem Rein Loik ütles täna, et kuna uue vallamaja vajadus on niikuinii olemas ja avatud valitsemine on 21. sajandi juhtimiskultuuri loomulik osa, on klaasist vallavalitsuse hoone ehitamine ainuõige samm. Samas on see ka innovaatiline ja tõmbab vallale kindlasti positiivset tähelepanu, teatas vald.