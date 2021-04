«Kümnest aastast jäävad meelde pikad, pimedad jäljed. See tunne, mis on koos koeraga mööda metsa jälge ajada, mil võid mõelda, et, appi!, miks ma selle töö valisin, issand!, mida ma siin teen. Aga pärast kolm päeva ei maga adrenaliinist, mis oled ühe jälje ajamisel saanud,» rääkis Piusa kordoni koerajuht Kersti Nüüd. «Vahva on tunda, kuidas koer teeb tööd.»