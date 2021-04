Pühapäev tuleb tuuline, sadada võib lumekruupe

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, sekka võib tulla ka lumekruupe. Väiksem on sajuvõimalus Lääne-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Pärastlõunal pöördub põhjarannikul tuul läände ja nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 2-7 kraadi.