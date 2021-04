Elektripliit tekitas ohtliku olukorra

1. aprillil kell 22.20 teatati häirekeskusele, et Setomaa vallas Ulaskova külas on traktor tiiki vajumise ohus. Päästjad selgitasid, et traktorile oli unustatud peale panna seisupidur ning see oli esirattaga tiiki vajunud. Traktor tõmmati ohutusse kaugusesse.