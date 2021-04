„Tänu sellele riiklikule toetusele ja ka erasektori abil on juba korrastatud ja kaasajastatud paljusid maakondlikke tervisespordikeskusi, näiteks Võrus ja Pärnus või Palukülas Kärdla lähedal. Viimane hea talvehooaeg tõestas, et tervisespordikeskused on inimeste seas populaarsed, mida näitas ka spordisõprade rohkus korrastatud ja valgustatud suusaradadel. SA Eesti Terviseradade paigaldatud loendurite andemetel tehti möödunud suusahooajal riigi poolt toetust saavatel radadel umbes üks miljon külastust. See on positiivne nähtus, et liigutakse vabas õhus rohkem, eriti arvestades asjaolu, et sportimisvõimalused siseruumides olid ja on siiani olnud ju piiratud,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Kuna aprill on ka südamekuu, siis kutsun üles panustama oma tervise hoidmisesse ja tugevdamisesse ning kasutage võimalust väljas rohkem liikuda,“ lisas ta.