«Suurtükiväepataljoni rahuaegne paiknemiskoht on Tapal, aga käesoleval aastal me valmistame suurtükiväelasi ette 2. jalaväebrigaadile, kelle koduväljak on Lõuna-Eestis ja et meil oleks koduväljaku eelis, olemegi tulnud harjutama siia,» rääkis 2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni ülem, major Meelis Laanemets.