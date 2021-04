Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 340 inimesel. 273 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 89, Tartumaale 31, Lääne-Virumaale 28, Raplamaale 27, Pärnumaale 20, Viljandimaale 17 ja Võrumaale 16 uut positiivset testi. Valga- ja Jõgevamaale lisandus 10, Läänemaale kaheksa, Hiiu-, Järva- ja Põlvamaale kuus ning Saaremaale kaks uut nakkusjuhtu. 23 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 827,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 16,2%.

10. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 574 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 70 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 49 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 61. Koju saadeti 60 inimest, 19 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,6% haigete üldarvust. Eelmisel nädalal vajas hospitaliseerimist 539 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, 60 ja vanemate inimeste osakaal on 75%.

Ööpäeva jooksul suri 14 koroonaviirusega nakatunud inimest – 50-aastane mees, 56-aastased mees ja naine, 60-aastane mees, 67-aastane mees, 75-aastane mees, 78-aastane naine, 81-aastased naine, mees ja naine, 83-aastane mees, 86-aastane naine, 94-aastane naine ning 98-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1020 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 6203 COVID-19 haigusjuhtumit 5969 inimesega.

10. aprilli seisuga on tervenenud 94 210 inimest. Neist 64 328 inimese (68,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 29 882 inimese (31,7%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 192 300 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 113 736 (9,5% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 257 837 inimesele, kellest 183 467 on saanud ühe ja 74 370 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 10 670 doosi, kokku on manustatud 332 207 vaktsiinidoosi.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 48%. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 16% täiskasvanud elanikkonnast, Eestis 21%. Eesti on COVID-19 vaktsineerimiste arvult elaniku kohta Euroopa Liidus Malta ja Ungari järel kolmandal kohal.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.