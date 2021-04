Eriti palju on murdunud oksi ja puid matkarja maanteemuuseumi poolses osas. Siiski on tegu pigem peenemapoolsete puudega ja raja läbimist need oluliselt ei takista: täiskasvanud matkaja võib nendest suurema vaevata üle astuda. Laupäeva ennelõunal oligi rajal omajagu matkajaid, sealhulgas ka paar perekonda.

Värskete murdumisjälgedega puid võis näha ka raja kõrval. Et aga marutuuled on piirkonda varemgi räsinud, on kohati raske hinnata, millised puud on murdunud viimastel päevadel ja millised juba varem.