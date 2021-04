Uus nädal toob korralikud soojakraadid

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Vastu hommikut sajud lakkavad ja pilvi on hõredamalt. Puhub idakaaretuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Esmaspäeva hommikupoolikul on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ning kohati sajab vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 6-12, rannikualadel puhanguti 16 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kohati 6-9 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 4-10 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-9, Ida-Eestis kohati 13 kraadi.