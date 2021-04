Põlvalased tegutsesid kaheminutilises vähemuses suurepäraselt ja 52. minutil tuli sünnipäevalaps Timmo järjekordsest pommviskest 23:21. Saavutatud nappi edu Serviti enam käest ei andnud ning naasis kolmeaastase vaheaja järel Balti liiga medalistide sekka.

"Meie jaoks väärtuslik medal, seda enam, et polnud mitu aastat esikolmikusse jõudnud. Alustasime sama kehvasti kui eile poolfinaalis ja avapoolajal hoidsid meid vee peal Jürgen Lepassoni tõrjed. Pidin vaheajal tavapärasest veidi kurjemalt selgitama, et lihtvead on vaja välja rookida," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.