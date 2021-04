Nädalalõpp tõotab tulla tuuline

Ilmateenistus on andnud kogu Eestile taas esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud tingimustel olla ohtlik. Hoiatuse kohaselt tugevneb kiredetuul täna kogu Eestis taas kuni 15 m/s, rannikul võib see olla tugevamgi. Tugev kirdetuul lõõtsub Eestis praeguse prognoosi kohaselt pühapäevani. Siis hakkab see Mandri-Eestis nõrgenema, kuid rannikul võib olla endiselt tugev.