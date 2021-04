„Meie jaoks on väga oluline, et kõik elanikud saaksid vallalt kiiret ja asjakohast infot ning teenuseid, samuti peab vallavalitsuse tegevus olema avatud ja läbipaistev,“ rääkis vallavanema kandidaat Monika Rogenbaum. „Valla käesoleva aasta eelarve on kinnitatud, seega on seatud teatud piirid, mille raames saame tegutseda ning plaanime kõigi kavandatud tegevustega jätkata. Siiski võtsime sihiks mitmete uute investeeringute algatamise, mille järele on vallas suur vajadus. Üheks näiteks on Valga Priimetsa kooli võimla ehitamine, samuti on kavas algatada uute oluliste objektide, näiteks Tambre tee ja Lõuna tänava projekteerimised.“