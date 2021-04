Ehkki hääletus leiab aset esmakordselt, on kodanike ettepanekuid Võru linnapea Anti Allase sõnul tehtud teoks ka varem. «Näiteks Eesti üks ägedamaim rulapark, kunstmurukattega täismõõtmetes jalgpalliväljak, lastefestivali tegevused, Koreli kaldaala arendus ja veel väga palju asju, mille mahud on olnud kümneid kordi suuremad kui 20 000 eurot,» loetles meer.

Tegevusi nii suurtele kui väikestele

Veebruaris ning märtsis aset leidnud ideekorje käigus esitati linnale 13 ideed, millest üheksa selle nädala alguses ka hääletusele pandi. Otsuse langetas selleks loodud komisjon, kes pidas oluliseks, et idee oleks võimalik ette antud eelarve piirides teoks teha kahe aasta jooksul ning tulemus oleks avalikult kasutatav. Kui aga idee esitajal on olemas kaasrahastajad, võib selle eelarve olla suuremgi.

Hääletusele minevate ideede seas annavad tooni liikumist ning aktiivset eluviisi toetavad tegevused. Näiteks soovitakse maha joonistada kesklinna läbivad rattarajad, muuta Tamula rannaäärset piirkonda veelgi atraktiivsemaks ning luua tegevusi noortele ja lastele.

Võru linnavolikogu esimehe Ülo Tuliku sõnul on hea, et kaasav eelarve on jõudnud Võrru, sest rahvalt saab ja tuleb arvamust küsida. «Sellest võiks saada traditsioon, mis kestaks aastast aastasse. Olen kindel, et rahval huvi on ning linnavalitsuse ja volikogu taha see pidama ei jää,» selgitas Tulik ning lisas, et tema arvates on laual mitu võrdse kaaluga ettepanekut.

«Mina isiklikult toetaks keskväljakule LED-ekraani üles riputamist. Räpina on väike omavalitsus, aga seal asi toimib,» rääkis volikogu esimees enda eelistusest. Nii Tulik kui ka Allas on veendunud, et käimasolev protsess annab hea ülevaate sellest, mis linnarahval südamel on.

Eeskuju pakkuv kogemus

Põlva vallas seevastu on kaasavat eelarvet läbi viidud kolm aastat, tänavune hääletus lõppes märtsis. Kui esimesel aastal esitati valla arenduse peaspetsialisti Kaire Kalgi sõnutsi palju mõtteid just ideetasandil, siis mida aasta edasi, seda konkreetsemaks on ettepanekud läinud. Möödunud aastal oli hääletajaid 600 ringis, tänavu kaks korda enam.

«Kas kaasav eelarve tuleb ka edasipidi ja kas raha eraldatakse, on suuresti poliitiline. Aga see on kogukondadele hea võimalus oma keskkonda paremaks teha,» nentis Kalk ning lisas, et inimestel häid ideid jagub. Ta tõi näite esimesest aastast, mil rahastust ei saanud välijõusaal, kuid sellest hoolimata leidis vald raha projekti toel. «Kui on hea algatus, võivadki ideed eelarve raamidesse mahtuda,» nentis naabervalla ametnik.

Esmaspäeval alanud hääletus kestab Võrus 2. maini ning sellel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased Võru linna kodanikud. Hääletamine leiab aset VOLISe keskkonnas, kus kõik osalejad tuvastatakse. Need, kel ei ole võimalik hääletada kodus, saavad seda teha linnavalitsuse infosaalis. Kaasa tuleb võtta ID-kaart.

Enim hääli saanud ning teostamisele minev idee kuulutatakse välja 3. mail.